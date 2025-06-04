Александр Пересунько продолжит выступления в экстралиге

ХК «Прешов». Александр Пересунько

Форвард сборной Украины Александр Пересунько продолжит карьеру в словацком «Прешове», – сообщает официальная страница клуба в соцсетях. Украинец вошел в число 12 игроков, на которых «Прешов» сохранил права и на следующий сезон.

Напомним, что «Прешов» поднялся в элитный дивизион и теперь будет выступать в экстралиге.

Воспитанник харьковской школы хоккея 25-летний Пересунько в минувшем сезоне в первой лиге стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, набрав – 70 (38+32) очков в 57 играх (с учетом плей-офф).

sport.ua