Бад-Гомбург. Носкова победила седьмую ракетку мира Андрееву, Швёнтек и Паолини поспорят за место в финале

На турнире WTA 500 в Германии завершились четвертьфинальные матчи



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Диана Шнайдер (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Эмма Наварро (США, 5) 6:4, 1:6, 6:3

Линда Носкова (Чехия) – Мирра Андреева (-, 3) 6:3, 6:3

Ига Швёнтек (Польша, 4) – Екатерина Александрова (-, 8) 6:3, 7:6(5)

Жасмин Паолини (Италия, 2) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия) 7:5, 7:5

Линда Носкова (№30 WTA) выиграла второй из пяти сыгранных матчей против Андреевой и записала в свой актив девятую победу над соперницей из топ-10 в карьере, в том числе третью в этом году. Чешка сыграет восьмой полуфинал на уровне Тура и первый на траве. Соперницей чешки будет третья ракетка мира Джессика Пегула, которую она обыграла в феврале на турнире в Дубае. Американская теннисистка проведет второй полуфинал на траве. В прошлом году она выиграла титул WTA 500 в Берлине.

Ига Швёнтек во второй раз вышла в полуфинал турнира в Бад-Гомбурге (играла в 2023 году) и попробует впервые в сезоне пробиться в финал. Жасмин Паолини, которая дальше сыграет против польки, проведет третий полуфинал на траве и будет бороться за первую победу в четырех противостояниях со Швёнтек в рамках Тура.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua