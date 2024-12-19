Три украинские теннисистки вошли в список участниц квалификации Открытого чемпионата Австралии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали заявку игроков, которые будут бороться за место в основной сетке соревнований



В отборочном турнире могут сыграть три представительницы Украины: Юлия Стародубцева (№101), Дарья Снигур (№139) и Анастасия Соболева (№217), для которой это может быть дебютное выступление в Австралии.

Отметим, что Стародубцева находится на второй позиции в альтернативном списке на попадание в основную сетку и в случае двух отказов теннисисток, которые уже попали в основу турнира, избежит участия в квалиификации.

Сохраняет шансы на участие в отборочном турнире Катарина Завацкая (№226), которая находится на пятой позиции в альтернативном списке.

Квалификация Открытого чемпионата Австралии состоится с 6 по 11 января 2025 года.

btu.org.ua