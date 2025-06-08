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Футбол

КМ. Греция не замечает Словакию на своем поле

КМ. Греция не замечает Словакию на своем поле

    • Ондрей Дуда мог вывести гостей вперед еще на 12-й минуте, но не реализовал пенальти. Спустя считанные минуты сработало золотое правило футбола и "пиратский корабль" открыл счет. "Соколы" успели ответить еще до перерыва, но во втором тайме забивала только одна команда.

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    • Контрольный матч

    Ираклион. Стадион "Панкритио"

    Греция – Словакия 4:1

    Голы: Константелиас, 16, Павлидис, 66, Дувикас, 88, Грнчар, 90+2 (аг) – Ганцко, 34

    Нереализованный пенальти: Дуда, 12 (Словакия)

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