ОФИЦИАЛЬНО. Названы претенденты на титул IBF супертяжелого веса

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

IBF назначила бой-элеминатор за статус обязательного претендента на титул IBF супертяжелого веса.

За этот статус поединок проведут хорват Филип Хргович и кубинец Франк Санчес.

Хргович недавно победил Джо Джойса, а Санчес был сильнее Рамона Эчеверии. Оба боксера достаточно давно находятся в позициях рядом со статусом обязательных претендентов на пояса различных организаций.

Ранее сообщалось, что обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет Даниэль Дюбуа, станет Дерек Чисора.

При этом ожидается, что летом пройдет бой Дюбуа против Александра Усика за все титулы, а после этого первым среди обязательных претендентов будет Джозеф Паркер по линии WBO.

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sport.ua