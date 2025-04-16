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Футбол

Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

    • Представители столиц Австрии и Швеции снова сойдутся в очном противостоянии. "Рапид" выиграл в первом, выездном для себя поединке, да еще и сейчас находится в отличной форме – поэтому он и выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. Однако и "Юргорден" – не мальчики для избиения. Шведы себя хорошо проявили в первом матче, хоть и проиграли. Надежда на камбэк невелика, но все-таки есть.

    Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

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    В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 8 на OTT-платформе MEGOGO. Начало – в 22:00.

  • Усі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

    • Лига конференций, 1/4 финала

    Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

    17 апреля, 22:00. "Вестштадион" (Вена)

    Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 8

    Трансляция матча

    Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

    В эфире

    Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Трансляція матчу Рапід – Юргорден Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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