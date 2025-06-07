Камуи Кобаяши проводит тесты с Haas

В четверг команда Haas проводит частные тесты на французской трассе Поль-Рикар вместе с Камуи Кобаяши.

Японский гонщик сел за руль машины VF-23 2023 года в рамках сотрудничества Haas и Toyota, начавшегося в прошлом году. Одна из форм такого сотрудничества – тесты на машинах предыдущих лет выпуска, на которые Haas приглашает специалистов и гонщиков Toyota для получения опыта.

Для Камуи Кобаяши, являющегося заводским гонщиком Toyota в чемпионате мира в гонках на выносливость, это первое участие в тестах за рулём машины Формулы 1 за много лет. В последний раз японский гонщик выходил на старт в Формуле 1 на Гран При Абу-Даби 2014 года за рулём Caterham.

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