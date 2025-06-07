Ролан Гаррос. Гранольерс и Себальос выиграли дебютный титул Grand Slam

Стали известны новые чемпионы на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €2,849,000

Сетка турнира: парный разряд

Финал

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) – Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 8) 6:0, 6:7(5), 7:5

Гранольерс и Себальос боролись за победу на турнире почти два с половиной часа. В концовке решающего сета теннисисты едва не упустили свою подачу и отыграли брейк-поинт и затем под ноль выиграли гейм на подаче соперников.

Испанско-аргентинский дуэт сыграл четвертый совместный финал на турнирах Grand Slam и одержал первую победу. Для обоих игроков это дебютный титул на уровне Grand Slam. Для Гранольерса это был шестой финал на “мэйджорах” и второй в Париже. В 2014 году он вместе с соотечественником Марком Лопесом уступил колумбийцами Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фараху.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua