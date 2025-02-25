Лугано. Сачко и Жукаев продлили свою победную серию и вышли в четвертьфинал

Украинский теннисист Виталий Сачко успешно стартовал в парной сетке “челленджера” в Швейцарии



Лугано, Швейцария • 24 февраля – 2 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко и Бейбит Жукаев выиграли пятый подряд совместный матч переиграв на старте турнира в Луганр дуэт Васил Кирков/Маркус Уиллис (США/Великобритания) – 6:2, 6:4.

Поединок длился 69 минут за которые Сачко и Жукаев подали пять эйсов, допустили одну двойную ошибку, реализовали 3 из 12 брейк-поинтов и не отдали соперникам ни одного гейма на своих подачах.

Их следующие оппоненты определятся в противостоянии Якуб Пауль/Давид Пел (Швейцария/Нидерланды, 1) – Филиппо Романо/Аугусто Вирджили (Италия, ALT).

Напомним, что вчера Виталий Сачко пробился в основную сетку соревнований в одиночном разряде и сыграет против первого сеяного.

btu.org.ua