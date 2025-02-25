Хирн назвал боксера, который планирует стать чемпионом в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа на 2025 год:

«План для Джошуа не изменился. Прежде чем уйти на пенсию, он хочет снова завоевать титул в супертяжелом весе, а также стать трехкратным чемпионом в этом дивизионе. По этой причине следующим соперником для Энтони должен быть тот боксер, у которого на руках есть пояс.

Вы должны понимать, что Джошуа никогда не откажется от титульного поединка. Я понимаю, что все хотят знать о следующих шагах Эй Джея, но мы пока работаем над этим.

Изначально мы планировали встретиться с Фьюри, но он завершил карьеру и теперь это не имеет смысла. Конечно, в этом случае было бы много денег и интереса со стороны зрителей, но поздно об этом рассуждать», – подытожил Хирн.

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sport.ua