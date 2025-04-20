Непобежденный украинский боксер пробился в 1/8 финала Гран-при WBC

Instagram. Даниил Лозан

17 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись первые поединки 1/16 финала Гран-при WBC в суперлегком весе (до 63,5 кг).

На ринг вышел представитель Украины Даниил Лозан (12–0, 8 КО) – его соперником стал Камронбек Эшматов (10–1, 7 КО) из Узбекистана.

Украинец отдал инициативу в первом раунде, однако начал прибавлять по ходу поединка. Эшматов неплохо двигался на ногах, отлично защищался и отвечал опасными контратаками.

Лозан навязал силовой бокс, в котором он был намного успешнее. В пятом раунде Даниил был близок к тому, чтобы отправить оппонента в нокдаун, но Камронбек сумел выстоять.

Бой прошел всю отведенную дистанцию (шесть раундов). Судьи зафиксировали победу Лозана единогласным решением. Украинец пробился в 1/8 финала – поединки этой стадии состоятся в июне.

Даниил Лозан (Украина) – Камронбек Эшматов (Узбекистан) – UD 6 (59–54, 59–54, 58–55)

sport.ua