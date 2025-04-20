Барселона. Руне победил двукратного чемпиона Алькараса в финальном матче

Хольгер Руне стал новым чемпионом на турнире ATP 500 в Испании



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Хольгер Руне (Дания, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 1) 7:6(6), 6:2

Датский теннисист сравнял счет в личных противостояниях с Алькарасом (2-2). Для игроков это была первая очная встреча на грунте.

Путь к титулу:

R32: Альберт Рамос Виньолас (Испания, WC) 7:5, 6:4

R16: Себастиан Баэс (Аргентина) 4:6, 6:1, 6:2

QF: Каспер Рууд (Норвегия, 2) 6:4, 6:2

SF: Карен Хачанов (-) 6:3, 6:2

FR: Карлос Алькарас (Испания, 1) 7:6(6), 6:2

Хольгер Руне сегодня провел 11-й финал на уровне Тура и выиграл свой пятый титул. Это первый трофей Хольгера с апреля 2023 года, когда он победил на турнире ATP 500 в Мюнхене.

Карлос Алькарас не смог выиграть свой третий титул в Барселоне. Испанец становился чемпионом турнира в 2022 и 2023 годах. Алькарас сыграл 24-й финал в Туре, в котором он боролся за 19-й трофей. Отметим, что теннисист по ходу матча обращался за помощью физио из-за проблем с бедром.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua