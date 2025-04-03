Известно, о чем говорили Усик и Джошуа на последней встрече в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Энтони Джошуа

Директор и тренер команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал о разговоре украинского боксера с британским супертяжем Энтони Джошуа на последнем большом шоу в Эр-Рияде.

«Усик разговаривал с Энтони Джошуа о тренировочных лагерях, какие они есть, а также о самом боксе. Энтони – очень хороший парень, и нам приятно с ним общаться. Он анализирует свои ошибки.

Мы говорили о его замечательных боксерских способностях. У нас есть много одинаковых мыслей и идей о боксе. Мы верим в Джошуа и его возможности», – сказал Лапин.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua