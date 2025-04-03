Автор единственного гола в мерсисайдском дерби дал свой комментарий после матча

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота остался в восторге после того, как его команда добыла важные три очка в мерсисайдском дерби в среду вечером.

Напряженное противостояние между командами было решено после 57 минуты, когда Жота совершил индивидуальный прорыв и хладнокровно завершил эпизод.

"Конечно, это очень важная победа. Не только потому, что это дерби, но и потому, что после этой международной паузы у нас оставалось девять матчей, и было действительно важно начать этот отрезок с трех очков. Надеюсь, это даст нам импульс на остаток сезона. Что касается гола, то я всегда верю в свои силы. Всегда верю, что моменты появятся, и мне нужно быть там, чтобы их реализовывать. Надеюсь, этот матч станет началом хорошей серии для меня, которая поможет команде. Но, как я уже сказал, сегодня самыми важными были три очка", – сказал Жота.

Добавим, что после 30-ти сыгранных матчей "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 73 очками, опережая второй "Арсенал" на 12 баллов.

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