НХЛ. Две команды вышли в плей-офф, победы Рейнджерс и Колорадо

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По итогам игрового дня регулярного сезона НХЛ еще две команды вышли в плей-офф – Торонто и Каролина.

Кленовые в важном матче обыграли Флориду 3:2 и не только гарантировали себе пост-регулярный чемпионат, но и лидируют в Атлантическом дивизионе, опережая Тампу-Бэй и Флориду на три и четыре очка соответственно.

Ранее в плей-офф вышли Вашингтон, Виннипег, Даллас и Вегас.

Важную победу одержали Рейнджеры Нью-Йорка, которые одолели Миннесоту 5:4 в овертайме и продолжают борьбу за второе wild-card место Востока.

Команда набрала 79 очков и догнала Монреаль, который находится выше по дополнительным показателям.

На Западе Ванкувер проиграл Сиэттлу и, похоже, постепенно отваливается от борьбы за wild-card место. Команда отстает от Сент-Луиса на семь пунктов.

Регулярный сезон НХЛ

Нью-Йорк Рейнджерс – Миннесота 5:4 в овертайме

Каролина – Вашингтон 5:1

Торонто – Флорида 3:2

Чикаго – Колорадо 2:3 по буллитам

Ванкувер – Сиэттл 0:5

sport.ua