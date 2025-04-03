НХЛ. Две команды вышли в плей-офф, победы Рейнджерс и Колорадо

По итогам игрового дня регулярного сезона НХЛ еще две команды вышли в плей-офф – Торонто и Каролина.
Кленовые в важном матче обыграли Флориду 3:2 и не только гарантировали себе пост-регулярный чемпионат, но и лидируют в Атлантическом дивизионе, опережая Тампу-Бэй и Флориду на три и четыре очка соответственно.
Ранее в плей-офф вышли Вашингтон, Виннипег, Даллас и Вегас.
Важную победу одержали Рейнджеры Нью-Йорка, которые одолели Миннесоту 5:4 в овертайме и продолжают борьбу за второе wild-card место Востока.
Команда набрала 79 очков и догнала Монреаль, который находится выше по дополнительным показателям.
На Западе Ванкувер проиграл Сиэттлу и, похоже, постепенно отваливается от борьбы за wild-card место. Команда отстает от Сент-Луиса на семь пунктов.
Регулярный сезон НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс – Миннесота 5:4 в овертайме
Каролина – Вашингтон 5:1
Торонто – Флорида 3:2
Чикаго – Колорадо 2:3 по буллитам
Ванкувер – Сиэттл 0:5