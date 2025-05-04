Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026

IIHF. Хоккеисты Литвы поздравляют Рона Паско с победой на ЧМ

Национальная сборная Литвы под руководством канадца Рона Паско стала победителем ЧМ-2025 в дивизионе 1B и повысилась в классе. В следующем году балтийцы станут одним из соперников сборной Украины в компании с Польшей и Японией. Еще два соперника станут известны после завершения чемпионата мира в высшем дивизионе.

На пути к триумфу в Таллинне литовцы одержали пять побед в пяти матчах: Китай (1:0), Испания (5:0), Эстония (2:1), Хорватия (2:1 ОТ), Южная Корея (4:1). Вторыми на турнире стали корейцы, эстонцы – третьи.

Сборная Хорватии с двумя очками финишировала последней и вылетела в дивизион 2A.

sport.ua