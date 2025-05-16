Андригетто оформил первый швейцарский покер за 48 лет

IIHF. Свен Андригетто

На ЧМ-2025 сборная Швейцарии накануне выиграла принципиальный матч у соседей из Германии (5:1) и с 10 очками в четырех матчах закрепилась в зоне плей-офф – на втором месте в группе B.

Героем прошедшей встречи стал 32-летний Свен Андригетто, который оформил натуральный покер (забросил четыре шайбы подряд) и достиг исторического рубежа – стал первым швейцарским игроком с 1977 года, забившим четырежды в матче чемпионата мира.

Нападающему Андригетто не хватило всего гола, чтобы повторить рекорд легендарного Эрика Линдроса, который на ЧМ-1993 в игре Канада – Италия (11:2) забросил сразу пять шайб.

Отметим, что Свен Андригетто проводит триумфальный сезон. На клубном уровне хоккеист выиграл чемпионат Швейцарии и Лигу чемпионов в составе «Цюриха», а также признан MVP еврокубкового турнира.

sport.ua