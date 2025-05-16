Коко Гауфф: “Я очень счастлива, что смогла вырвать победу. Честно говоря, это был не лучший мой уровень”

Американская теннисистка прокомментировала выход в финал турнира WTA 1000 в Риме



В полуфинальном матче Коко Гауфф за три с половиной часа обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

“Я просто старалась бороться за каждое очко. Да, я знала, что это будет матч, в котором будет много физической борьбы. В последний раз мы играли более трех часов. Очевидно, что с ней тяжело играть, она очень талантливая. Особенно на грунте, где она выиграла “золото” Олимпиады и всегда выступает хорошо. Я уверена, что в будущем у нас будет еще много битв.

Я очень счастлива, что смогла вырвать эту победу. Честно говоря, это был не лучший мой уровень. Весь матч мне казалось, что корт был очень медленным, после двух геймов мячи становились такими тяжёлыми. Мы обе стараемся пробивать навылет, вот как в матче WTA Finals, где было много виннеров и агрессивной игры. Сегодня мы тоже старались, но мяч никуда не летел. В конце концов, я просто рада, что преодолела все это и попала в еще один финал.

Что касается предстоящего финала против Жасмин Паолини, то наш матч в Штутгарте был тяжелым. Она хорошо играла. Она тоже сложная соперница. Особенно здесь, при поддержке зрителей, я думаю, что она покажет отличный теннис. Мы будем играть в дневное время, поэтому, я надеюсь, что корт будет немного быстрее. Также я надеюсь, я смогу выйти на лучший уровень и, надеюсь, выиграть титул. Если нет, то я очень горжусь этим матчем”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua