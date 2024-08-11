Цинциннати. Цуренко не смогла выйти в финальный раунд квалификации

Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA 1000 в США

Цинциннати, США • 13-19 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Джессика Боусас Манейро (Испания, 14) 2:6, 2:6

Украинская теннисистка провела на корте почти полтора часа игрового времени. По ходу встречи Цуренко допустила восемь двойных ошибок, реализовала один из пяти брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.

Отметим, что в концовке второго сета Леся обращалась за помощью к физио.

Украинка второй сезон подряд проиграла в отборочной сетке турнира в Цинциннати. Свой лучший результат здесь Цуренко показала в 2018 году, когда дошла до четвертьфинала.

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