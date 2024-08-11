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Футбол

С Эвертона снова могут снять очки в новом сезоне

Мерсисайдцам не привыкать

С Эвертона снова могут снять очки в новом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английский журналист Мэтт Хьюз сообщает, что "ирискам" грозят санкции из-за нарушения правил финансовой стабильности (PSR). Речь идет о превышении разрешенной суммы на 6,5 млн фунтов в сезоне 2022/2023.

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    В прошлой кампании ливерпульский клуб уже наказывали подобным образом за аналогичные обвинения по итогам кампании 2021/22. Сначала было решение о минус 10 баллах, но апелляция сократила снятие до шести очков.

    В документе "Правила прибыльности и устойчивого развития Премьер-лиги" (PSR) указано, что клубы могут потратить максимум 105 млн фунтов в течение трехлетнего отчетного цикла или 35 млн за сезон.

    www.ua-football.com

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