Богачук все же проиграл Ортису. Но заставил замолчать десятки экспертов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

11 августа в Лас-Вегасе, США, украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) провел первую защиту временного титула чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг). Его оппонентом стал американец Вирджил Ортис (22-0, 21 КО), который перед поединком был боксером со ста процентами досрочных побед.

Этот поединок – одно из самых мощных событий в боксе этого года по качеству противостояния и соперничества. А результат будет обсуждаться еще очень долго.

Богачук доказал, что он стоит большего уважения, чем к нему проявили перед поединком. Хоть бой и проиграл.

Найти прогноз, в котором эксперт, фанат или бывший или действующий боксер ставили бы на Богачука, было почти невозможно. Абсолютное большинство прогнозировало победу Вирджила Ортиса. Очень многие ставили на досрочную победу.

Но это неудивительно. До этого боя Ортис нокаутировал сто процентов соперников. Там были и очень крепкие бойцы – как Эгидиус Каваляускас или Морис Хукер. А, перейдя в первую среднюю категорию, Вирджил вообще только нокаутировал оппонентов. Он провел два поединка и в обоих победил нокаутом в первом раунде.

Поэтому во встрече с Богачуком именно Ортис был фаворитом. Однако Богачук имел для этого свои аргументы. Например, старое знакомство с Вирджилом, с которым они даже как-то спарринговали. Или тренер, ранее тренировавший Ортиса. То есть, команда украинца была готова и знала об американце не понаслышке и видео, а еще и по личному взаимодействию с ним.

Эти физическая готовность и моральный настрой помогли Богачуку не только выглядеть хорошо, но и заставить сотни фанатов сомневаться в адекватности судейского решения. Не было ведь никакого доминирования Ортиса или его уверенной победы. Пришлось включаться и трудиться, чтобы еле-еле одержать победу.

Причем делать это с первого раунда. Хотя обычно Вирджил несколько втягивается в бой, здесь украинец удивил сразу, когда догнал оппонента правым прямым и отправил его в нокдаун. А рефери взял – и не засчитал попадание. К счастью, у WBC есть функция повторов, которая через несколько раундов сработала – Ортису был засчитан нокдаун и проигранный стартовый раунд.

А дальше началась драка. Ортис, как настоящий панчер, не хотел уступать и признавать, что может прилетать и ему. Более того, Вирджил все никак не мог донести удар. Не то, что нокаутирующий, а хоть какой-то. Он двигался на Богачука, заставлял его отступать, бил силовыми и постоянно целился в корпус. Украинец принимал это на себя и продолжал боксировать, прошивая защиту оппонента боковыми и апперкотами.

Раунды пролетали, а кто побеждает, понятно не было. С одной стороны, атаки Ортиса выглядели жесткими и точными. С другой стороны, Богачук доносил много ударов и в целом постоянно атаковал и владел инициативой противостояния.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук и Вирджил Ортис

А в восьмом раунде еще и отправил оппонента в нокдаун. Вирджил в очередной раз побежал вперед и наткнулся на удар. Обычно это был джеб или правый прямой. А тут залетел левый боковой. Ничего страшного, но перчатка коснулась настила ринга.

К счастью для Ортиса, в последних раундах он понял, что в силовой борьбе Богачука не переработает. Как бы сильно Вирджил ни вкладывался и иногда пробивал защиту, Богачук это принимал и отвечал. Часто – точно, всегда – много.

Поэтому на финальные минуты Ортис решил вспомнить, как боксировать этот бокс. Начал двигаться, бросать удары, пытаться поймать силовым, а не зарядить им на ближней. И это принесло результат.

Сергей все же не успевал. Богачук – далеко не самый быстрый боксер. Его сильные стороны в другом, и это другое он навязывал весь бой. Когда давил соперника и сыпал боковыми на ближней дистанции. Поэтому, когда Ортис начал использовать, как оказалось, единственный свой козырь, украинцу стало сложно.

Результат от боковых судей: 114-112 дважды и 113-113. Так близко и так сильно Ортиса еще никогда не били. Но все же американец выиграл бой, как бы неприятно нам и Сергею Богачуку от этого не было.

Что дальше?

Ситуация сложилась так, что Турки Аль аш-Шейх вцепился в бой Ортиса против Теренса Кроуфорда и очень хочет его сделать. Вообще, Турки хочет бой Кроуфорда против Сауля Альвареса, но мексиканец не горит желанием сотрудничать с Турки на тех условиях, которые тот предлагает. А Аль Аш-Шейх обвиняет Альвареса в желании проводить легкие бои.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук и Вирджил Ортис

Так вот, бой Ортиса и Кроуфорда – это поединок, который должен был состояться еще раньше в полусреднем весе. Но тогда Теренс выиграл статус абсолюта и перешел дальше. А Ортис болел, лечился и не мог биться.

Теперь могут оба. Причем с титульными перспективами. У победителя будут пояса WBA, WBO и временный титул WBC, который приведет к титульному бою за основной.

Этого поединка хочет Вирджил. Осталось решить, нужен ли он Кроуфорду, найдут ли вариант более интересный для себя. Но вероятность поединка действительно высока.

А Богачук может претендовать на победителя этой пары. Об этом тоже сказал Аль-Аш-Шейх. Его явно поразил украинец, так что Турки так и сказал – хотят боя Ортиса и Кроуфорда, но не будут против реванша с Богачуком. Или же поединка между победителем пары Ортис и Кроуфорд против Богачука.

Для Сергея это совершенно новые просторы. И в плане медийности, и в плане денег. А все благодаря тому, что каждый раз боксирует ярко и постоянно развивается.

sport.ua