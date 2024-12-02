Сергей БОГАЧУК: «У меня нет времени на отдых. Нужно заработать деньги»

Сергей Богачук

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой в среднем весе (до 69,9 кг) – в ринге встретятся украинец Сергей Богачук (24–2, 23 КО) и экс-чемпион WBA Исраил Мадримов (10–1–1, 7 КО) из Узбекистана.

Накануне поединка украинский боксер оценил свои перспективы в боксе и прокомментировал развитие карьеры:

«В боксе короткая карьера. Нужно показать всю мастеровитость и проявить себя на 100 процентов. У меня нет времени на отдых. Нужно тренироваться, драться, тренироваться, драться и показать, кем я являюсь.

У меня нет времени на отдых и восстановление. Возможно, в тяжелых весовых категориях боксеры могут выступать дольше, но не в моем весе. Я это прекрасно понимаю. Мне нужно заработать деньги, показать болельщикам, кто такой Сергей Богачук, вписать свое имя в историю и сохранить свое здоровье.

Вы мне говорите, что прошедший бой с Ортисом был боем года? Нет. Бой года я проведу с Мадримовым», – уверен в своих силах Богачук.

sport.ua