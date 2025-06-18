Берлин. Киченок и Раутлифф вышли в четвертьфинал парного турнира

Украинско-новозеландская пара выиграла первый матч на турнире WTA 500 в Германии



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Эрин Раутлифф (Украина/Новая Зеландия, 2) – Чжань Хаоцин/Эллен Перес (Китайский Тайбэй/Австралия) 7:6(5), 6:4

Киченок и Раутлифф провели на корте полтора часа. Теннисистки выиграли три из четырех брейк-поинтов и проиграла два гейма на своих подачах.

За место в полуфинале украинско-новозеландский дуэт будет бороться с парой Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания).

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