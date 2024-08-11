Оскар Пиастри признался, что у него был перелом ребра

Летний перерыв в самом разгаре, и где его проводит Оскар Пиастри, неизвестно – по крайней мере, австралийский гонщик McLaren об этом не сообщал. Зато сегодня он рассказал о другом, не менее интересном факте, впрочем, совсем иного свойства.

Он поделился в социальных сетях рентгеновским снимком, датированным началом июля, на котором даже студент-первокурсник медфака может разглядеть перелом ребра. Снимок был сделан на следующий день после Гран При Великобритании, где Оскар занял 4-е место, хотя мог и на подиум подняться, но это уже другая история, и мы о ней рассказывали.

Снимок этот Пиастри включил в целую подборку фотографий, посвящённых итогам первой части сезона, и её он сопроводил таким комментарием: «Первая часть сезона позади. Первая победа в Гран При. Первая сломанная кость. Ребро радуется перерыву в чемпионате».

Впрочем, начинается подборка с другой фотографии: на ней мы видим счастливого Оскара после Гран При Венгрии, и в руках у него кубок за первую победу в Формуле 1. Разумеется, болельщикам McLaren хочется, чтобы в коллекции его трофеев появлялись всё новые награды, а вот коллекция рентгеновских снимков лучше бы ограничилась только одним этим…

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