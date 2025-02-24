Алену Просту 70 лет!

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост сегодня отмечает 70-летие.

Лучший французский пилот Формулы 1, один из лучших гонщиков всех времен, один из символов великой эпохи и часть самого знаменитого противостояния, выигравший титулы в великих британских командах McLaren и Williams.

За 13 сезонов в Формуле 1 Прост одержал 51 победу, завоевал 33 поула и 106 подиумов. Также в его активе 41 лучший круг гонки.

Эдриан Ньюи: «Ален получил прозвище “Профессор” за аналитический подход к гонкам и внимание к деталям, в стремлении добиться настроек, подходящих его исключительно плавному стилю пилотирования.

На трассе Прост был полной противоположностью устоявшемуся имиджу эдакого лихого гонщика – его всегда отличала собранность, но при этом он был довольно нервным.

На контрасте с Найджелом Мэнселлом, который обычно жёстко укрощал машину, в случае с Аленом вы никогда не видели, чтобы его машина скользила или уходила с траектории.

Могло даже показаться, что на трассе он какой-то медленный, но когда вы видели его результаты, то выяснялось, что он проехал очередной отличный круг…»

Ален Прост: «Иногда я спрашиваю себя, каким меня запомнят. Кто-то считает, что я побеждал за счёт умелого использования политики в своих интересах, хотя это полная чушь. Но я чувствую, что меня недооценивают! Я знаю это. Я вижу. Не знаю почему, но в каком-то смысле этот имидж ко мне привязался».

После завершения карьеры гонщика Ален много лет поддерживал команды из Энстоуна, пока в январе 2022 в Alpine F1 не отказались продлевать контракт с бывшим гонщиком в роли неисполнительного директора и посла команды. С тех пор он всё реже появляется в паддоке – уже в частном порядке.

Сегодня Ален Мари Паскаль Прост отмечает свой 70-й день рождения, и его чествует весь автоспортивный мир – F1News.ru присоединяется к этим поздравлениям!

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