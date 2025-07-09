Свентек вышла в полуфинал Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свентек уверенно продолжает свой путь на Уимблдоне-2025, впервые в карьере выйдя в полуфинал престижного турнира в Лондоне. В четвертьфинальном поединке она в двух сетах обыграла российскую теннисистку, выступающую в нейтральном статусе, Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5. Про результат сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Исторический прорыв Свентек на траве

Для Иги Свентек, экс-первой ракетки мира и восьмой сеяной на текущем турнире, этот выход в полуфинал стал настоящим прорывом. Ранее польская звезда не проходила дальше четвертьфинальной стадии на Уимблдоне, и теперь, после уверенной победы, она стала второй полькой в истории, сумевшей дойти до полуфинала в Лондоне. До нее это удавалось только Агнешке Радваньской.

Пятая победа над Самсоновой

Матч с Людмилой Самсоновой стал пятым очным противостоянием между теннисистками, и в пятый раз победу одержала Свентек. Первая партия прошла под полным контролем Іги, тогда как во второй россиянка попыталась навязать боротьбу, но в решающие моменты полька была сильнее.

В числе других соперниц, которых Свентек уже переиграла на пути к полуфиналу Уимблдона-2025, были Полина Кудерметова, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз и Клара Таусон. Таким образом, Ига не проиграла ни одного сета на турнире.

Девятый полуфинал на турнирах Большого шлема

Для 23-летней теннисистки это уже девятый полуфинал на турнирах Grand Slam в карьере и третий только в этом сезоне. Она также стала четвёртой действующей теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала на всех четырёх турнирах Большого шлема. Подобного добивались только Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Каролина Плишкова.

Теперь Свентек предстоит встреча либо с швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с молодой россиянкой Миррой Андреевой. Кто бы ни стал её соперницей — Ига остается фавориткой и настроена побороться за титул, которого ей ещё не хватает в коллекции.

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