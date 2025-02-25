Акапулько. Шелтон впервые победил Коболли, Рууд, Пол и Махач прошли во второй круг

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 500 в Акапулько



Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $2,763,440

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Лернер Тьен (США, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания) 7:6(5), 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) – Миомир Кецманович (Сербия) 4:6, 6:4, 6:3

Томаш Махач (Чехия, 8) – Якуб Меншик (Чехия) 6:4, 2:6, 6:3

Давид Гоффен (Бельгия) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:2, 6:3

Бен Шелтон (США, 5) – Флавио Коболли (Италия) 7:6(4), 7:6(4)

Маркос Гирон (США) – Адам Уолтон (Австралия, Q) 7:6(4), 6:2

Томми Пол (США, 3) – Габриэль Диалло (Канада, Q) 6:2, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:4, 6:3

• Даниэль Альтмайер прервал победную серию Миомира Кецмановича, который неделю назад выиграл турнир в Делрей-Бич. Немецкий теннисист сумел переломить ход поединка, уступая сет и брейк, и одержал первую победу над сербом в их третьей очной встрече. В следующем раунде Альтмайер впервые встретится с Томашем Махачем, который в трех сетах победил своего соотечественника Якуба Меншика.

• Бен Шелтон впервые за три матча победил Флавио Коболли нанеся ему шестое подряд поражение. Во втором раунде американец впервые сыграет против Давида Гоффена.

• Пятая ракетка мира Каспер Рууд одержал седьмую победу в последних восьми матчах. Норвежец выиграл все три поединка против Артура Риндеркнеха (все в двух сетах). Во втором раунде Рууд сыграет с победителем встречи Александр Вукич (Австралия) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика).

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