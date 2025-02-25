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Баскетбол

Блок-шот Энтони Эдвардса в овертайме с Оклахомой — лучший момент игрового дня в НБА (видео)

Второе место занял точный бросок Колье из Юты со своей половины площадки

Энтони Эдвардс, фото – Getty Images

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