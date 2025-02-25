Баскетбол
Блок-шот Энтони Эдвардса в овертайме с Оклахомой — лучший момент игрового дня в НБА (видео)
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НБА. 10 очков Михайлюка не помогли Юте обыграть Портленд, Оклахома проиграла Миннесоте в овертайме
Денвер на выезде одолел Индиану, разгромные победы Чикаго и Сакраменто, первый за 7 матчей...
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Сборная Украины на выезде уверенно обыграла Португалию в заключительном матче отбора на Евробаскет-2025
Утешительная победа для сине-желтых, которые ранее досрочно лишились шансов выйти на континентальное первенство Португалия...
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Багатскис: Надо не думать о том, что мы не вышли в финальную часть, а найти энергию и мотивацию, чтобы сыграть как можно лучше
Сегодня выездным матчем с Португалией сборная Украина завершит провальный отбор на Евробаскет-2025 Айнарс Багатскис....
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НБА. Детройт победил Атланту, команды на двоих набрали 191 очко
В других матчах Оклахома победила Миннесоту, Кливленд обыграл Мемфис Атланта Хокс – Детройт Пистонс,...