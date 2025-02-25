НБА. 10 очков Михайлюка не помогли Юте обыграть Портленд, Оклахома проиграла Миннесоте в овертайме

Денвер на выезде одолел Индиану, разгромные победы Чикаго и Сакраменто, первый за 7 матчей успех Вашингтона

В ночь на 25 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей регулярного чемпионата.

Юта Джаз, за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, потерпела обидное домашнее поражение от Портленд Трэйл Блэйзерс (112:114). Сам Михайлюк провел на паркете 21 минуту и 49 секунд, записав в свой актив 10 очков (6 из них — дальними бросками), 2 подбора и одну передачу, а в пассив — 2 потери.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Бруклин Нетс — 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)

Детройт Пистонс — Лос-Анджелес Клипперс — 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)

Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс — 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)

Филадельфия Сиксерс — Чикаго Буллз — 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)

Атланта Хокс — Майами Хит — 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)

Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз — 128:131 OT (32:28, 32:17, 38:35, 19:41, 7:10)

Юта Джаз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 112:114 (33:32, 18:29, 31:25, 30:28)

Сакраменто Кингз — Шарлотт Хорнетс — 130:88 (34:23, 31:22, 23:27, 42:16)

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