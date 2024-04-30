Знайшли головного анімешника останнього складу «Прометея» – після Санона, авжеж

20 квітня завершився сезон міжнародного складу «Прометея» і гравці розбіглись хто-куди. Тай Одіасе та Рональд Марч уже підписалися в нові команди. Решта поки вирушили у заслужені відпустки.

У своїх інста-сторіз колишній захисник «титанів» Калеб Агада поділився новиною про наступний сезон популярного аніме «Клинок, який знищує демонів».

«Мені потрібно більше аніме-друзів», – супроводив пост канадець нігерійського походження.

У «Прометеї» також виступав відомий фанат японської мультиплікації Іссуф Санон, який неодноразово зізнавався, що дуже любить культовий тайтл «Наруто». Певний час на аватарці в інсті українця був саме персонаж з цього аніме.

Цього сезону Єврокубка Агада набирав в середньому 11,2 очки, 4,6 підбирання та 4,1 передачі в 20 матчах турніру.

Фото: agadaball / BC Prometey

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