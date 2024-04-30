Гравець Суперліги відкриває свою «точку» з продажу морозива в Одесі. Цікаво, але він завершував ЧУ не в «Біпі»

30 квітня в інстаграм-сторіз Ярослава Кадигроба з’явилися відео з підготовки до відкриття магазину морозива.

На них колишній баскетболіст «Говерли» та «Біпи» (і це тільки цього сезону) разом з дружиною і донькою працюють над оздобленням «точки».

Схоже, вже зовсім скоро в Одесі можна бути посмакувати морозивом з рук бронзового призера Суперліги-2022/23:

У крайньому розіграші ЧУ Кадигроб провів 24 зустрічі за одеську «Біпу» та шість за франківську «Говерлу». У середньому він набирав 6,7 очки та три підбирання за 24 хвилини.

Фото: ФБУ / kadygroup91

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