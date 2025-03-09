НБА. Лейкерс без Лэня проиграли Бостону, Голден Стэйт обыграл Детройт

Орландо в гостях обыграл Милуоки, а Нью-Орлеан без шансов уступил Хьюстону

В ночь на 9 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс в гостях потерпели поражение от Бостона (101:111). Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь игрового времени в отчетном матче не получил.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Бруклин Нетс — 105:102 (26:28, 17:30, 33:24, 29:20)

Хьюстон Рокетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34)

Атланта Хокс — Индиана Пэйсерс — 120:118 (39:19, 30:33, 26:36, 25:30)

Торонто Рэпторс — Вашингтон Уизардс — 117:118 (39:33, 26:36, 24:26, 28:23)

Майами Хит — Чикаго Буллз — 109:114 (36:24, 19:24, 34:30, 20:36)

Милуоки Бакс — Орландо Мэджик — 109:111 (20:34, 27:26, 29:30, 33:21)

Бостон Селтикс — Лос-Анжелес Лейкерс — 111:101 (33:33, 25:21, 29:13, 24:34)

Голден Стэйт Уорриорз — Детройт Пистонс — 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23)

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