Михайлюк установил новый карьерный рекорд результативности в НБА

Украинец набрал 27 очков в матче Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер

Украинский защитник Юта Джаз Святослав Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В противостоянии регулярного чемпионата с Оклахома-Сити Тандер (111:145) украинец провел на площадке более 28 минут. За этот период Свят оформил 27 очков (реализовав при этом пять дальних бросков), а также добавил три подбора, три передачи и две потери.

Таким образом, Михайлюк превзошел свой личный показатель (26 очков), установленный в апреле 2023-го в матче за Шарлотт Хорнетс (в игре с Торонто Рэпторз — 108:128). А в апреле прошлого года Свят повторил свой показатель в матче Бостон Селтикс и Вашингтон Уизардз (132:122).

В текущем сезоне украинский защитник провел 37 игр (более 19 минут игрового времени в среднем за матч). Показатели Михайлюка — 8,6 очков, 2,3 подбора, 1,9 ассиста и 0,5 перехвата.

Джаз — аутсайдер Западной конференции (17-64). 13 апреля Юта сразится с Миннесота Тимбервулвз.

Svi Mykhailiuk with the handles and wild finish!

Now up to a career-high 27 points 🔥 pic.twitter.com/RErnSRZkyh

— NBA (@NBA) April 12, 2025