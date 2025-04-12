Пьер Гасли: Я сохраняю оптимизм

Гонщики Alpine завершили вторую сессию свободных заездов Гран При Бахрейна за пределами первой десятки. Однако высокая плотность результатов оставляет Джеку Дуэну и Пьеру Гасли шансы побороться за выход в финал квалификации.

Джек Дуэн (14-й): «Продуктивный день в Бахрейне. В первой тренировке возникли некоторые проблемы, и я не могу сказать, что полностью доволен машиной по итогам второй сессии. Борьба очень плотная, и две десятые разделили большое число машин, поэтому любая мелочь важна в борьбе за выход в финал квалификации.

Мы продолжим работать, чтобы прибавить завтра. Команда собрала много полезной информации в обеих сессиях с пустыми и полными баками о работе всех трёх составов. Завтра в третьей тренировке будет так же жарко, как сегодня в первой сессии. Мы сосредоточимся на доработке деталей, понимании шин и на том, чтобы выжать из машины максимум, когда это будет необходимо».

Пьер Гасли (17-й): «Сегодня условия в Бахрейне отличаются от тех, что были во время предсезонных тестов. В первой тренировке температура оказалась экстремально высокой, и на протяжении всей сессии сцепление с асфальтом было очень низким. Приятно показать второе время, но по разным причинам результаты первой сессии нельзя считать репрезентативными.

Вторую тренировку мы начали на шинах Hard, и машина неплохо управлялась. Однако у нас возникли серьёзные проблемы на Soft. Необходимо лучше понять особенности этого состава и то, как добиться от него максимума на круге выезда из боксов.

Борьба в середине пелотона очень плотная, но я сохраняю оптимизм по поводу того, что мы сможем прибавить завтра. Вечером поработаем, чтобы в субботу вечером гарантированно всё сделать правильно».

Источник