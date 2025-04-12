НХЛ. Эдмонтон – в плей-офф, 4 очка Макдэвида, победа Миннесоты

По итогам игрового дня в НХЛ место в плей-офф себе обеспечил Эдмонтон, который обыграл Сан-Хосе со счетом 4:2. Четыре результативные передачи сделал Коннор Макдэвид.
В первом раунде Ойлерз сыграют с Лос-Анджелесом.
В плей-офф мог выйти Монреаль, однако Канадиенс проиграли Оттаве. Правда, команда все равно максимально близка к тому, чтобы закончить регулярку на втором wild-card месте Востока.
На Западе за плей-офф цепляется Калгари. Огни выиграли у Миннесоты и сократили отставание от второго wild-card места до трех пунктов.
Регулярный сезон НХЛ
Оттава – Монреаль 5:2
Тампа-Бэй – Детройт 3:4 в овертайме
Нью-Джерси – Питтсбург 2:4
Эдмонтон – Сан-Хосе 4:2
Калгари – Миннесота 4:2