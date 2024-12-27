FIA заработала на штрафах более 330 тысяч евро

В прошедшем сезоне стюарды неоднократно подвергались критике со стороны гонщиков и команд Формулы 1, чьи претензии заключались в отсутствии последовательности применения штрафов.

Часть штрафов, которые выписывали стюарды, подразумевали финансовые санкции. Особенно сильно гонщикам не понравилась инициатива президента FIA Мохаммеда бен Сулайема выписывать денежные штрафы за нецензурные высказывания. При этом все выплаченные штрафы поступают на счета FIA, поэтому их можно считать один из источников дохода федерации.

Журналисты испанской газеты Marca посчитали, что в сезоне 2024 года все гонщики и команды суммарно были оштрафованы FIA на 332 900 евро, и эта сумма почти втрое превышает прошлогодние показатели.

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