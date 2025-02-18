Отложенный матч Днепра и Кривбасса в Суперлиге доиграют 22 февраля

Встречу в январе прервали при счете 12:7 из-за воздушной тревоги

Отложенный матч между Днепром и Кривбассом в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet-2024/25 доиграют 22 февраля. Встреча пройдет в Днепре в СК «Шинник», начало — в 14:00.

Напомним, в январе команды не смогли доиграть поединок. Из-за воздушной тревоги матч прервали на шестой минуте первой четверти при счете 12:7 в пользу хозяев площадки. Позднее, команды приняли решение доиграть встречу в другой день с текущего счета.

Днепр и Кривбасс проведут между собой третий матч в сезоне. В двух предыдущих играх днепряне уверенно победили (83:48) и (94:68).

Днепр лидирует в Суперлиге, одержав 20 побед. Команда Владимира Коваля еще не проигрывала в нынешнем регулярном чемпионате. Кривбасс занимает пятое место в Суперлиге, одержав 10 побед в 22-х матчах.

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