В мережі порівняли стрілка, який намагався вбити Дональда Трампа, з гравцями НБА

В ніч з 13 на 14 липня, під час зустрічі з виборцями, на кандидата на пост Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа було скоєно замах.

Трамп відбувся лише пораненням вуха, тому, очевидно, юзери соцмереж вже почали робити нескінченну кількість мемів про цей інцидент.

Найбільше всього в мережі мемів серед гравців НБА зробили про чотириразового чемпіона ліги у складі «Голден Стейт» Клея Томпсона. В твіттері згадали його жахливий виступ у важливому матчі плей-ін проти «Сакраменто», тоді Клей не влучив жодного кидка з 10 спроб.

Також багато мемів в Твіттері присвятили сина Леброна Джеймса Бронні, який жахливо розпочав сво виступи у Літній лізі НБА за «Лейкерс».

Також користувачі твіттера порівняли стрілка з MVP НБА-2017 Расселом Вестбруком, який відомий своїми невдалими кидковими перфомансами.

Фото: Твіттер Ілона Маска

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