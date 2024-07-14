У новачка «Міннесоти» на руці є татуювання з чит-кодом для відомої гри. Завірусилося в мережі

13 липня «Міннесота» перемогла «Новий Орлеан» у матчі Літньої ліги НБА з рахунком 81:74.

Під час матчу вболівальники помітили, що у стартового гравця «Тімбервулвз» Терренса Шеннона на руці татуювання з чит-кодом на нескінченні патрони в GTA. Шеннон хотів так підкреслити те, що він гарний скорер. Фото завірусилося в мережі.

Шеннон став найрезультативнішим гравцем поєдинку, він набрав 25 очок за 28 хвилин на майданчику.

«Міннесота» обрала Терренса під 27 піком на драфті НБА цього року. Сезон 2023/24 гравець провів за університет Іллінойса, де набирав 23 очки та чотири підбирання.

Фото: Twitter «Wolves Lead»

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