Гравець збірної України звернувся до вихованця маріупольського баскетболу перед фіналом ЧЄ U20

21 липня гравець національної збірної України Богдан Бринюк опублікував сторіз в інстаграм. Бігмен, який народив поблизу Маріуполя і розпочинав кар’єру у цьому самому місті, звернувся до Кирила Скутєльніка. Під репостом світлини з прапором Маріуполя на трибунах у Румунії він побажав гравцю збірної U20 удачі в фіналі молодіжного ЧЄ.

«З цим прапором за золотом», – написав Богдан.

Напередодні збірна Валерія Плеханова обіграла Нідерланди і гарантувала собі промоушн в дивізіон А та боротьбу за золоті медалі турніру. Головний матч відбудеться уже 21 липня о 20:30 – Румунія та Україна.

Кирило Скутєльнік, як і Богдан Бринюк, розпочинав свою кар’єру в Маріуполі.

Фото: ФІБА / bodya.bryniuk

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