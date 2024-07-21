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Баскетбол

Гравець збірної України звернувся до вихованця маріупольського баскетболу перед фіналом ЧЄ U20

Гравець збірної України звернувся до вихованця маріупольського баскетболу перед фіналом ЧЄ U20

21 липня гравець національної збірної України Богдан Бринюк опублікував сторіз в інстаграм. Бігмен, який народив поблизу Маріуполя і розпочинав кар’єру у цьому самому місті, звернувся до Кирила Скутєльніка. Під репостом світлини з прапором Маріуполя на трибунах у Румунії він побажав гравцю збірної U20 удачі в фіналі молодіжного ЧЄ.

«З цим прапором за золотом», – написав Богдан.

Гравець збірної України звернувся до вихованця маріупольського баскетболу перед фіналом ЧЄ U20

Напередодні збірна Валерія Плеханова обіграла Нідерланди і гарантувала собі промоушн в дивізіон А та боротьбу за золоті медалі турніру. Головний матч відбудеться уже 21 липня о 20:30 – Румунія та Україна.

Кирило Скутєльнік, як і Богдан Бринюк, розпочинав свою кар’єру в Маріуполі.

Фото: ФІБА / bodya.bryniuk

ua.tribuna.com

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