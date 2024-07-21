Сергей Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды». Фото Скриншот трансляции

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал «СЭ» о праздновании победы в Кубке Стэнли с российским флагом.

«Выдалась уникальная возможность. Рад, что получилось так. Россия — моя страна. Россия — моя родина», — сказал Бобровский «СЭ».

35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.

Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

Источник