Нью-Йорк Никс и Филадельфия Сиксерс проведут два предсезонных матча в ОАЭ

Встречи состоятся 2-го и 4-го октября 2025 года

Две команды НБА, Нью-Йорк Никс и Филадельфия Сиксерс, проведут два матча перед стартом сезона 2025/26 в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Поединки пройдут в начале октября, 2-го и 4-го числа. Встречи NBA Abu Dhabi Games 2025 будут транслироваться в прямом эфире в ОАЭ и по всему миру, охватывая болельщиков в более чем 200 странах на телевидении, в цифровых медиа и социальных сетях.

Данные предсезонные матчи станут частью многолетнего сотрудничества между Национальной баскетбольной ассоциацией и Департаментом культуры и туризма Абу-Даби.

Никс в регулярном сезоне НБА-2024/25 заняли третье место в Восточной конференции и вышли на Детройт Пистонс в первом раунде плей-офф, с которыми успели обменяться победами. Филадельфия уже завершила сезон, заняв 13-е место в той же конференции.

Источник