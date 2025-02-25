Леннокс Льюис рассказал, почему Баколе был нокаутирован Паркером

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Легендарный боксер Леннокс Льюис прокомментировал этот поединок.

«Мартин принял этот вызов в последнюю минуту. Я бы на его месте не делал этого. Я бы не соглашался на этот бой сразу, ведь нужно время на подготовку», – сказал Леннокс.

Баколе согласился заменить Даниэля Дюбуа за два дня до начала боя.

sport.ua