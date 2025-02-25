Цунода: Пора развить в себе лидерские качества

В прошлом сезоне Юки Цунода добился несомненного прогресса в составе RB и был очень расстроен, когда его не позвали в Red Bull Racing. Руководитель RB Лоран Мекис уверен – в 2025-м японский гонщик сделает следующий шаг.

Лоран Мекис: «Я очень доволен нашими пилотами. В прошлом году Юки сделал большой шаг вперед, удивил нас достигнутым прогрессом, прибавил в скорости и технических навыках. Можно смело сказать, что он был одним из лучших в чемпионате. Можем ли мы ждать от него следующий шаг? Я считаю, что можем.

Наша задача — создать правильную среду, предоставить ему нужные инструменты для этой работы. Юки был неотъемлемой частью всех наших прошлогодних перемен, и теперь станет нашей точкой отсчета при оценке скорости и работы машины, ведь у него за плечами четырехлетний опыт в Формуле 1 и в этой команде.

С дебютом Айзека Хаджара Юки станет лидером команды, важнейшим компонентом наших планов на предстоящий сезон».

Юки Цунода: «В Racing Bulls я чувствую то, что прежде никогда не испытывал. Я чувствую себя лидером и считаю, что мне пора развить в себе эти качества.

Я рассчитываю начать этот сезон в той же форме, в которой закончил предыдущий, и постоянно прогрессировать, работая над улучшением небольших показателей. Это может иметь решающее значение и позволит нам продолжить борьбу в первой десятке, хотя я ожидаю, что в этом году результаты станут ещё более плотными. Я чувствую себя уверенно и хочу прогрессировать шаг за шагом».

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