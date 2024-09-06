Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, назвал пятерку лучших современных хевивейтеров.

«Очевидно, что в моем списке будет Энтони Джошуа. Также я сюда включу Александра Усика, Тайсона Фьюри, Джозефа Паркера. И думаю Мартина Баколе. Думаю Баколе мог бы победить Паркера, хотя Джозеф тоже отличный боксер», – сказал Хирн.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможной трилогии британца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александром Усиком.

sport.ua