Боттас: Разговор с Бинотто за кофе был не о контракте

В 2024-м Валттери Боттас проводит свой худший сезон в карьере – после 16 этапов на его счету нет заработанных очков. Гонщик Sauber рассказал, как ему удаётся сохранять мотивацию при отсутствии результатов.

«Для сохранения мотивации я сам ставлю перед собой цели и стараюсь их достичь, – приводит слова Валттери издание Racingnews365. – В конце концов, всё относительно. Конечно, когда ведёшь борьбу за высокие позиции, это мотивирует сильнее, поэтому мне приходится играть со своим разумом, ставить персональные цели и пробовать их достичь. Но самая большая мотивация – будущие перспективы. Уверен, команды знают, что даже в такой ситуации я продолжаю максимально выкладываться».

В Монце Боттас был замечен за чашечкой кофе с Маттиа Бинотто. Когда Валттери попросили это прокомментировать, он ответил: «Кофе был хорош, и нам ещё много предстоит его выпить. Однако разговоры за кофе были не о контракте. Мы оба согласились, что сейчас не совсем подходящее время для подобных обсуждений.

Впереди уик-энд без гонок, поэтому в нашем распоряжении будет больше времени. Я не хочу ещё что-то говорить, но я всегда настроен оптимистично».

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