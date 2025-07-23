Нико Хюлкенберг: Этап в Спа – настоящая классика!

Две недели назад Sauber отлично выступила в Сильверстоуне, где Нико Хюлкенберг впервые поднялся на подиум, в команде надеются закрепить успех на другой легендарной трассе – в Спа.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Этап в Сильверстоуне стал особым моментом для всех в команде, а двухнедельная пауза позволила им насладиться. Последние результаты повысили уверенность всей нашей команды, мы знаем, что участвуем в борьбе, и хотим закрепить этот успех во время уик-энда с субботним спринтом в Спа.

Исходя из опыта недавних гонок, мы знаем, что стабильность в работе и внимание к деталям позволят нам занять лучшие позиции в квалификации и заработать очки в гонке».



Нико Хюлкенберг: «Мы никогда не забудем подиум в Сильверстоуне, радость, которую он принёс мне и команде, но сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящих гонках.

Этап в Спа – настоящая классика! Сложная скоростная трасса, непредсказуемая погода, да ещё и этап с субботним спринтом – нас ждёт непростой уик-энд.

В последнее время мы добились положительных результатов, нужно сохранить этот импульс, чтобы опередить наших основных конкурентов. Если мы будем день за днем выполнять свою работу, то и в этот уик-энд сможем бороться за высокие места».

Габриэль Бортолето: «В молодёжных сериях мне всегда нравилось выступать в Спа, с нетерпением жду возможности опробовать трассу за рулём Формулы 1.

Я максимально использовал двухнедельный перерыв после Сильверстоуна, отдыхал, тренировался, готовился к предстоящим гонкам на симуляторе. Позитивная атмосфера в команде ещё больше мотивирует. Я хочу продолжать учиться, совершенствоваться и делать всё, чтобы помочь команде с хорошим настроением подойти к летнему перерыву».

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