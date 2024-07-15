На Хунгароринге показали призы за победу в Гран При

Все билеты на Гран При Венгрии были распроданы ещё в январе, поэтому на Хунгароринге ожидается аншлаг, а победители и призёры воскресной гонки вновь получат кубки ручной работы, созданные мастерами знаменитой фарфоровой мануфактуры из города Херенд.

Об этом и о многом другом на сегодняшней пресс-конференции рассказал Жолт Дьюлаи, исполнительный директор венгерского автодрома, президент компании Hungaroring Sport Zrt. Впрочем, главной темой было успешное завершение первого этапа реконструкции Хунгароринга.

«Прокладка инженерных сетей полностью завершена, а также закончены работы на главном входе и примыкающем к нему здании, поэтому теперь у нас есть достойный центр приёма гостей, – отчитался он перед журналистами. – Впрочем, разного рода внутренние работы будут продолжаться до 30 ноября. Кроме того, территория позади трибуны Super Gold в районе старт-финишной прямой значительно расширена, и на этой площадке будут проходить концерты в рамках культурной программы, сопровождающей Гран При.

На 19 метров расширен паддок, и хотя эта часть работ тоже завершена, сейчас мы будем использовать только одну секцию этой площадки. Заменено покрытие в зонах вылета 4-го и 12-го поворотов, а главное здание комплекса боксов, построенное ещё в 1986 году, после гонки будет снесено.

Новое здание будет на 9 метров шире и в нём разместятся более просторные гаражи. Предстоящий уик-энд станет последним, который мы проведём в старом здании».

Дьюлаи отметил, что в этом году в дни Гран При поребрики в эсках заключительной секции круга будут выкрашены в цвета бразильского флага в память об Айртоне Сенне – так было и на других автодромах.

«На следующей стадии реконструкции мы также снесём главную трибуну, хотя два туннеля, которые ведут из паддоке к трибуне Super Gold, уже в основном проложены, – продолжил он. – Как всегда, в дни уик-энда на площадке позади главной трибуны для публики будет организована разнообразная развлекательная программа».

Когда директора Хунагроринга попросили поделиться прогнозами на предстоящую гонку, он предпочёл воздержаться от предсказаний, но сказал, что лично он бы предпочёл, чтобы на высшую ступень подиума поднялся Ландо Норрис.

На пресс-конференции также были представлены трофеи, которые получат после Гран При его победитель и призёры. Это изящные кубки ручной работы мастеров компании Herend Porcelain Manufactory, декорированные матовым золотом, каждый из которых оценивается в десятки тысяч евро. Выполнены кубки и приз, предназначенный победившей команде, в неоклассическом стиле, в том числе в качестве одного из элементов оформления использована стилизованная схема трассы.

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