Ред Булл недоволен решением FIA по ужесточению тестов на гибкость антикрыльев

«Ред Булл» выражает возмущение из-за изменения правил FIA в части проверок гибкости передних антикрыльев перед стартом нового сезона. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на итальянскую прессу.

Команда из Милтон-Кинса вложила значительные усилия и средства в разработку нового антикрыла, однако новые требования могут свести на нет все ее усилия.

В прошлом сезоне «Ред Булл» и «Феррари» не раз обращались к FIA с просьбой обратить внимание на гибкие антикрылья «Макларен» и «Мерседес». Однако федерация не нашла нарушений и признала конструкции этих команд легальными. В свою очередь, «Феррари» начала использовать свою версию гибкого переднего антикрыла еще в конце прошлого сезона, что дало ей некоторое преимущество над конкурентами. «Ред Булл» же рассчитывал исправить отставание в этом аспекте, разработав усовершенствованную версию антикрыла для новой машины RB21.

Команда инвестировала немало ресурсов в данную технологию, рассчитывая на конкурентное преимущество в 2025 году. Однако, перед самым стартом нового сезона, FIA неожиданно ужесточила тесты на гибкость антикрыльев, что вызвало негодование у «Ред Булл». Интересно, что еще в декабре 2024 года федерация заявляла, что не планирует менять требования.

Некоторые источники утверждают, что инициатором новых ограничений мог стать «Макларен», который, вероятно, лоббировал ужесточение тестов, опасаясь, что соперники начинают догонять его в вопросе гибкости антикрыльев. Такое решение, похоже, угрожает снизить конкурентоспособность «Ред Булл».

Теперь, с учетом новых изменений, команды будут вынуждены оперативно адаптировать свои конструкции, чтобы соответствовать обновленным требованиям, что добавляет неопределенности перед началом сезона.

Напомним, Williams собирается в Барселону на тесты.