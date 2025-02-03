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Разное

Украинская легкоатлетка Мария Синей обновила личный рекорд сезона

На соревнованиях во Франции прыгунья показала лучший результат сезона.

Украинская прыгунья Мария Синей продемонстрировала высокие результаты на международных соревнованиях во Франции, обновив свой лучший результат в этом сезоне. Об этом сообщает EURO.com.ua.

На турнире Мария совершила прыжок на 13,93 м, что позволило ей занять пятое место. До пьедестала почета ей не хватило всего 2 см — третьей стала финская спортсменка Сенни Салминен с результатом 13,95 м.

Победительницей соревнований стала кубинка Лиадагмис Пове, показавшая лучший результат сезона в мире — 14,57 м. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Леянис Перес Эрнандес (14,52 м).

Итоговые результаты турнира:

1️. Лиадагмис Пове (Куба) – 14,57 м

2️. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,52 м

3️. Сенни Салминен (Финляндия) – 13,95 м

5️. Мария Синей (Украина) – 13,93 м

Этот результат стал не только лучшим в сезоне, но и вторым в карьере украинской спортсменки. Ее личный рекорд — 14,12 м — был установлен в 2023 году в Луцке на Чемпионате Украины по легкой атлетике.

Напомним, ранее Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика.

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