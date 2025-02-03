Украинская легкоатлетка Мария Синей обновила личный рекорд сезона

Украинская прыгунья Мария Синей продемонстрировала высокие результаты на международных соревнованиях во Франции, обновив свой лучший результат в этом сезоне. Об этом сообщает EURO.com.ua.

На турнире Мария совершила прыжок на 13,93 м, что позволило ей занять пятое место. До пьедестала почета ей не хватило всего 2 см — третьей стала финская спортсменка Сенни Салминен с результатом 13,95 м.

Победительницей соревнований стала кубинка Лиадагмис Пове, показавшая лучший результат сезона в мире — 14,57 м. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Леянис Перес Эрнандес (14,52 м).

Итоговые результаты турнира:

1️. Лиадагмис Пове (Куба) – 14,57 м

2️. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,52 м

3️. Сенни Салминен (Финляндия) – 13,95 м

…

5️. Мария Синей (Украина) – 13,93 м

Этот результат стал не только лучшим в сезоне, но и вторым в карьере украинской спортсменки. Ее личный рекорд — 14,12 м — был установлен в 2023 году в Луцке на Чемпионате Украины по легкой атлетике.

Напомним, ранее Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика.